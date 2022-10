news

Paix: mardi 11 octobre, présentation de la Rencontre Internationale "Le Cri de la Paix", religions & cultures en dialogue

Rome, 23-25 octobre 2022

Mardi 11 octobre, à 11 heures, une conférence de presse présentera la rencontre internationale "Le cri de la paix". Religions et cultures en dialogue", la trente-sixième rencontre organisée par la Communauté de Sant'Egidio dans "l'esprit d'Assise", après la journée historique voulue par Jean-Paul II en 1986. L'événement, qui - après les restrictions dues à la pandémie - se déroulera à nouveau sur trois jours, du 23 au 25 octobre à Rome, verra les grandes religions du monde réunies à un moment où une réalité de guerre en Europe, celle de l'Ukraine, prévaut dramatiquement, ainsi que d'autres conflits, nombreux, qui affectent tant de nations du monde. La paix et l'urgence de la construire, ainsi que la crise environnementale et humanitaire, avec des milliers de réfugiés contraints de quitter leurs terres, seront les thèmes abordés lors de la conférence, à laquelle participeront également des personnes venues non seulement d'Italie mais aussi de différents pays européens.

Au cours de la conférence de presse sera exposé le programme de la réunion (au centre de conférence "La Nuvola", Eur, et au Colisée pour la cérémonie finale). Les responsables des religions et les représentants du monde de la culture et des institutions qui participeront seront également annoncés.

"Le cri de la paix"

Religions et cultures en dialogue

CONFÉRENCE DE PRESSE

Salle Marconi de Radio Vatican,

Rome, Piazza Pia 3,

Mardi 11 octobre, 11 heures.

Orateur : Marco Impagliazzo, Président de la Communauté de Sant'Egidio

EN DIRECT À 11 H