"L'Eglise notre mère est dans la joie!" Il y a 60 ans, le pape Jean XXIII ouvrait le Concile œcuménique Vatican II. Paroles et images

La signification, l'histoire et l'importance du Concile, depuis l'annonce et l'ouverture par le pape Jean XXIII jusqu'à Paul VI et Jean-Paul II. Un souvenir de la Communauté de Sant'Egidio. (VIDEO EN ITALIEN)