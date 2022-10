news

Ecrire à un condamné à mort: une bataille pour la vie!

En savoir plus, en la Journée Mondiale contre la Peine de Mort

La Communauté de Sant'Egidio soutient et accompagne toutes les initiatives qui favorisent, facilitent ou accélèrent de quelque manière que ce soit les processus d'abolition de la peine de mort dans tous les pays du monde, à partir de l'introduction progressive et propédeutique à l'abolition que représente le Moratoire sur les exécutions dans les Etats qui maintiennent encore cette mesure inhumaine.

Depuis 1998, des initiatives et des propositions ont été adressées à de nombreux interlocuteurs différents : représentants de la culture, chefs religieux, représentants politiques et institutionnels, associations, volontaires particuliers, faiseurs d'opinion, militants et grands témoins, représentants des institutions publiques chargées de l'administration de la justice.

Parmi eux, il ne faut pas oublier les "correspondants", des femmes et des hommes du monde entier qui établissent des relations épistolaires suivies avec des prisonniers condamnés. Ce sont des milliers de personnes, jeunes, âgées, d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique, qui, pour les condamnés à mort, deviennent un lien avec le monde extérieur, une présence familière et affectueuse, souvent l'unique contact humain.

Les correspondants choisissent l'outil pauvre de la feuille, du stylo et du timbre pour tendre la main et donner une voix à ceux qui sont condamnés sans appel. Depuis 2002, 12 484 correspondances ont été établies entre un correspondant et un condamné.

