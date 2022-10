news

Pape François lors de l'Angélus : le 25 octobre je me rendrai au Colisée pour prier pour la paix. La prière est la force de la paix.

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

A l'issue de l'Angélus, le Pape François a annoncé sa participation au moment de clôture de la rencontre internationale de la Prière pour la Paix, "Le Cri de la Paix", organisée par la Communauté de Sant'Egidio à Rome :

"Après-demain, mardi 25 octobre, a déclaré le pape, je me rendrai au Colisée pour prier pour la paix en Ukraine et dans le monde, avec les représentants des Églises et des communautés chrétiennes et des religions du monde, réunis à Rome pour la rencontre "Le Cri de la Paix". Je vous invite à vous joindre spirituellement à cette grande invocation à Dieu : la prière est la force de la paix. Prions, continuons à prier pour l'Ukraine, qui est si tourmentée."