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Assemblée inaugurale du "Cri de la Paix" : vidéo des interventions.

23 Octobre 2022 - ROME, ITALIE

Andrea Riccardi, Sergio Mattarella, Emmanuel Macron, Olga Makar, Matteo Zuppi, Haïm Korsia, Shaykh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa

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