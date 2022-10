news

Quatre nouvelles familles syriennes fuyant la guerre accueillies en France grâce aux couloirs humanitaires

Un nouveau groupe de réfugiés syriens en provenance du Liban a été accueilli vendredi 28 octobre à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle grâce aux couloirs humanitaires. Il s'agit de quatre familles syriennes, originaires de Damas, Homs et Alep ; 20 personnes, dont neuf enfants âgés de 1 à 15 ans, qui cherchent une nouvelle vie dans la paix, après de terribles années passées dans une Syrie déchirée par la guerre et dans des camps de réfugiés au Liban.

Les familles seront accueillies dans quatre départements différents, dont deux nouveaux départements d'accueil : les Côtes-d'Armor et la Savoie. L'Aube et le Val-de-Marne accueilleront chacun une deuxième famille. Ils seront soutenus et accompagnés dans leur parcours d'intégration par des collectifs de citoyens mobilisés localement par Sant'Egidio. Au total, 45 départements français sont impliqués dans l'accueil des couloirs humanitaires.

Ces familles sont accueillies dans le cadre du protocole d'accord pour la mise en œuvre du projet "Opération d'accueil solidaire des réfugiés du Liban (Couloirs humanitaires)". - dont le renouvellement a été signé à Paris le 12 avril 2021 entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la Communauté de Sant'Egidio France et les Semaines sociales de France. Ce protocole prévoit les conditions d'identification, d'accueil et d'intégration en France, au cours des trois prochaines années après la signature du protocole, de 300 réfugiés au Liban en provenance d'Irak et de Syrie avec une priorité donnée aux plus vulnérables.

Cette nouvelle arrivée en France porte à 66 le nombre de personnes - 16 familles - accueillies dans le cadre de ce deuxième protocole. Parmi eux, 29 sont des enfants de moins de 18 ans. Ce deuxième protocole fait suite au premier signé en 2017, qui permettait l'accueil de 504 personnes en France selon les mêmes critères.