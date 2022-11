news

Décès de Chrysostome II, archevêque orthodoxe de Chypre, ami de longue date de la Communauté

La Communauté de Sant'Egidio a appris avec tristesse le décès de Sa Béatitude Chrysostome II, archevêque de Chypre, auquel nous étions liés par une longue amitié. Elle exprime ses profondes condoléances à l'Eglise orthodoxe de Chypre dont il a été le guide et le père pendant 16 ans. Le souvenir de sa visite à la Communauté et de sa participation à la prière dans la Basilique de Santa Maria in Trastevere en 2012 est encore vif. Mais les occasions de nous rencontrer et de collaborer ont également été nombreuses au fil des ans, en particulier dans le cadre du dialogue entre les religions selon "l'esprit d'Assise", dont la Communauté se fait l'interprète depuis la journée historique voulue par Jean-Paul II en 1986. C'est précisément une telle édition de la Prière pour la Paix qui a été accueillie en 2008 par Chrysostome II à Chypre sous le titre "La Civilisation de la Paix".

"L'engagement pour la paix et par conséquent pour la justice, la fraternité et la liberté", a-t-il déclaré à cette occasion, "ne connaît ni limites ni frontières, ni restrictions religieuses ou confessionnelles". Ces dernières années, S.B. Chrisostome II a également favorisé l'accueil des nombreux réfugiés et migrants qui ont débarqué sur les côtes de l'île. Un signe de cela est la solidarité qu'il a exprimée envers Sant'Egidio, présent l'été dernier dans les camps de réfugiés de l'île, pour lesquels la Communauté a activé des couloirs humanitaires.

Nous nous souvenons avec amitié et gratitude d'un bon pasteur, solidaire des plus fragiles et d'un compagnon sincère dans la recherche de la paix et de l'unité.