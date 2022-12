rendez-vous

L'Eglise brûle: conférence autour du livre d'Andrea Riccardi, en présence de l'auteur avec Jean-François Colosimo

le jeudi 15 décembre à 20h au Collège des Bernardins

Conférence d'Andrea Riccardi jeudi 15 décembre à 20h au Collège des Bernardins (20, rue de Poissy, 75005 Paris) à l'occasion de la publication de son livre L'Eglise brûle. Crise et avenir du christianisme. Au cours de cette soirée exceptionnelle il dialoguera avec Jean-François Colosimo autour des grandes intuitions de son livre dans lequel il dresse un panorama sans concession, historique et critique, de l’état actuel du catholicisme avec ses forces et faiblesses, ses débats et ses ressources, ses échecs et ses réussites. Une soirée exceptionnelle en partenariat avec KTO.

Pour participer, merci de vous inscrire en cliquant sur ce lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpFdBX7bdauZubK_d43riY5z_LpiiICL0xBOk5dfMp8S_wtg/viewform