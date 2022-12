news

Notre vœu: qu'à Noël, il y ait une place pour chacun! Message de Marco Impagliazzo

Chers amis,

Je vous parle depuis l'église de Sant'Egidio, où une crèche représentant "Noël avec la Communauté" a été installée. Noël, avec la Communauté, est un Noël pour tous, c'est un Noël dont personne n'est exclu. Parmi les nombreux santons de la crèche, nous voyons des sans-abri, des malades, des immigrés venus par les couloirs humanitaires, des personnes qui vivent en prison, et bien d'autres situations de difficulté et d'exclusion, souvent aussi de douleur dans notre ville.

À Noël, il n'y avait pas de place pour Jésus dans l'auberge, dit l'Évangile. Il n'y avait pas de lieu digne pour la naissance de Jésus. Eh bien, ce Noël se veut une réponse au fait qu'il doit y avoir de la place pour tout le monde à Noël. Personne ne doit être exclu de Noël, de la célébration de Noël.

Cela fait 40 ans que le repas de Noël est organisé dans la magnifique basilique de Santa Maria in Trastevere. À l'époque, nous n'étions que 47 autour de cette table, aujourd'hui, des milliers et des milliers de personnes s'assoient à la table du repas de Noël, précisément parce que personne ne doit être exclu.

Et parmi eux, nous avons la joie d'accueillir cette année tant d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes, qui vivent dans la douleur, dans l'éloignement de leur pays, qui souffrent comme nous tous du grave conflit qui a frappé l'Ukraine, ce pays qui vit aujourd'hui dans l'obscurité, dans le noir, dans le froid. Ce Noël se veut aussi être un Noël de grande solidarité avec les Ukrainiens et les Ukrainiennes, ceux qui vivent encore dans leur patrie et ceux qui vivent parmi nous.

Tous ensemble et avec eux, vivons cette joie de célébrer Jésus. Que signifie Noël si l'on exclut Jésus, qui est le pauvre, le rejeté, le dernier ! Eh bien, dans le Noël de Sant'Egidio - où nous demanderons à tant de personnes de participer, d'aider, de donner un coup de main de toutes les manières possibles pour chacun - qu'il y ait vraiment de la place pour tout le monde en ce Noël !

C'est le vœu de Sant'Egidio, c'est le vœu que formule notre Communauté, c'est surtout un vœu de paix pour ceux qui souffrent de la guerre. Et c'est un vœu de bien, de bonne santé pour tous. Joyeux Noël !

Marco Impagliazzo

Président de la Communauté de Sant'Egidio