Le pape François aux jeunes congolais: arrêtons avec la corruption! Le témoignage de Floribert laisse espérer une Afrique et un monde libérés de la corruption

Sant'Egidio s'associe à la mémoire de la vie de Floribert Bwana Chui, rappelé aujourd'hui par le pape François au stade des Martyrs de Kinshasa. Floribert était un jeune de notre communauté à Goma, qui travaillait au bureau de douane entre le Congo et le Rwanda. Il avait refusé de laisser passer des cargaisons de nourriture avariée en échange d'argent, et pour cela il a été torturé et tué.

"C'était un jeune homme comme vous", a déclaré le pape François. "En tant que chrétien, il a prié, pensé aux autres et choisi d'être honnête en disant non à la saleté de la corruption. Il s'agit de garder non seulement vos mains mais aussi votre cœur propres. Ne tombez pas dans le piège, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas engloutir par le marais du mal, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais vainquez le mal par le bien".

La faible force d'un croyant, qui s'est opposé au mal pour le bien de son peuple, nous donne l'espoir d'une Afrique et d'un monde libérés de la corruption.

