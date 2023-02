news

A Abu Dhabi, la remise à la Communauté du prix Zayed pour la Fraternité Humaine

La cérémonie de remise du Prix Zayed de la Fraternité Humaine 2023, attribué à la Communauté de Sant'Egidio et à l'activiste kenyan Shamsa Abubakar Fadhil, a eu lieu aujourd'hui à Abu Dhabi.

Le prix Zayed, comme l'a souligné le pape François dans son message, se veut un encouragement "à nous faire les promoteurs d'une culture de la paix qui encourage le dialogue, la compréhension mutuelle, la solidarité, le développement durable et l'inclusion". LIRE L'INTÉGRALITÉ DU DISCOURS DU PAPE.

Une délégation de la Communauté a assisté à l'événement pour recevoir ce prix, qui "nous engage une fois de plus non seulement à regarder l'histoire passée, avec tout le bien qu'elle nous a apporté sur le chemin du dialogue et de la fraternité humaine, mais à travailler avec engagement pour un avenir dans lequel la fraternité humaine s'affirme partout".