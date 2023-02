news

Une foule nombreuse présente à la liturgie en mémoire de Modesta. Mgr Vincenzo Paglia: "Son souvenir a créé un grand mouvement de solidarité"

De nombreux personnes, notamment des volontaires et des sans-abri, ont rendu hommage ce matin, dans la basilique de Santa Maria in Trastevere, à Modesta Valenti, la femme qui est morte il y a 40 ans à la gare Termini parce qu'étant sale, l'ambulance avait refusé de l'emmener à l'hôpital. Avec elle, au cours de la célébration, organisée chaque année par la Communauté de Sant'Egidio, ont été rappelés les noms de quelques-unes des nombreuses personnes qui sont mortes dans les rues de Rome ces dernières années. Pour chacune d'elles, une bougie a été allumée devant l'icône peinte en l'honneur de Modesta.

Dans son homélie, dans un climat de grande émotion, Monseigneur Vincenzo Paglia a rappelé l'histoire de Modesta et celle du mouvement de solidarité qui s'est développé ces dernières années autour de ceux qui vivent dans la rue : "Son souvenir, a-t-il dit, est devenu une bénédiction parce qu'il a mis en mouvement des hommes et des femmes, croyants et non-croyants, qui ont choisi de s'arrêter au long des rues, des places, des quais de gare, offrant une amitié chaleureuse et fidèle qui ne laisse jamais personne seul, créant une amitié singulière et belle entre ceux qui servent et ceux qui sont servis".

À la fin, chacun a quitté la basilique avec une fleur, bénie pour devenir un signe de protection pour la vie de tous, surtout pour les plus pauvres et les plus fragiles. La célébration à Santa Maria in Trastevere sera prolongée par d'autres dans les semaines à venir, dans différents quartiers de Rome et dans d'autres villes italiennes et européennes.

Homélie de Mgr Vincenzo Paglia

Chères sœurs à chers frères

cela fait quarante ans que nous célébrons la mémoire de Modesta. Le 31 janvier 1983, Modesta Valente, une vieille dame originaire de Trieste souffrant de troubles mentaux, mourrait à la gare Termini parce que l'ambulance appelée pour la secourir ne l'a pas emmenée : elle était pleine de poux et donc "dangereuse" ; elle aurait contaminé le véhicule qui devait la sauver de la mort. La nouvelle a fait sensation. Modesta, cependant, avait été rejetée une seconde fois, disparaissant dans l'une des nombreuses chambres froides de la morgue. Nous l'avons cherchée jusqu'à ce que nous la trouvions 10 mois plus tard, en décembre, et avons célébré ses funérailles dans la petite église de Sant'Egidio le 28 décembre, en la fête des Saints Innocents : c'était sa naissance au Ciel. Modesta avait atteint la dernière station de son long pèlerinage dans la rue.

Il y a quelques jours, une plaque a été replacée sur le quai n°1 de la gare Termini, lieu de repos de Modesta après ses pérégrinations entre Sainte-Marie Majeure et la gare Termini. Sur le quai n°1 se trouve désormais sa mémoire, elle qui est la "première" de la longue lignée des "sans-abri" morts dans la rue. Avec cette Sainte Liturgie, nous nous souvenons d'eux tous ensemble : ils sont comme un peuple qui grandit d'année en année avec la complicité de l'indifférence humaine, mais pas de Dieu, qui, comme il l'a fait avec Modesta, les prend tous dans sa demeure au Ciel. Aujourd'hui, nous les contemplons tous ensemble avec le Seigneur, dans sa demeure où nous espérons tous, y compris nous, arriver, cette demeure où toute larme est essuyée, toute tristesse, toute lamentation et tout deuil sont effacés parce que la mort n'existera plus.

Oui, chers sœurs et frères, cette Sainte Liturgie nous ouvre une lueur dans le ciel : nous les imaginons tous dans l'abside dorée du ciel - celle de la Basilique nous le suggère - rassemblés par les bras aimants de Dieu. Nous lirons les noms de certains d'entre eux dans la prière, en allumant quelques bougies : ce sont eux qui, devant Dieu, intercèdent pour nous et pour nos amis de la rue. Et Modesta se tient devant cette longue file d'attente.

Sa mémoire est devenue une bénédiction : elle a mis en mouvement des hommes et des femmes, croyants et non-croyants, qui ont choisi de ne pas être comme ce prêtre et ce lévite de la parabole évangélique, qui ont "vu" l'homme à demi-mort sur le bord de la route, mais qui sont "passés à côté", comme l'a fait l'ambulance ce 31 janvier avec Modesta. Ces amis, nombreux, s'arrêtent au bord des routes, sur les places, sur les quais de gare, comme ce Samaritain et offrent une amitié chaleureuse et fidèle qui ne laisse jamais seul, créant une amitié unique et belle entre ceux qui servent et ceux qui sont servis.

Cette Sainte Liturgie, que nous célébrons fidèlement depuis des années, est devenue la fête de tous. Et il est beau, et plein de sens, que de nombreux amis de la rue appellent Modesta Valenti, "Sainte Modesta", heureux et peut-être même fiers de savoir que l'un d'entre eux se tient devant Dieu, depuis la première tribune. Et pour nous, chers frères et sœurs, qui nous souvenons d'elle avec tous ceux qui sont morts de froid, de faim et de privations dans nos rues, ce souvenir nous fait comprendre encore plus l'urgence d'être - comme nous le dit l'Évangile - que nous avons entendu - sel de la terre et lumière du monde, en multipliant les lieux où nous accueillons nos amis de la rue pour qu'ils soient protégés du froid et sauvés de la chaleur par l'amour.