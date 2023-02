news

"Sant'Egidio, dans cette Église et dans cette ville, en partant des périphéries, a élargi ses horizons et son engagement au monde entier." Marco Impagliazzo lors du 55e anniversaire

Salutations de Marco Impagliazzo pour le 55e anniversaire de la Communauté de Sant'Egidio

Chers amis, bonsoir !

C'est une joie et un réconfort d'être si nombreux ce soir pour célébrer le 55e anniversaire de la Communauté de Sant'Egidio. Il est tout à fait logique de le faire dans cette cathédrale Basilique de Rome, omnium ecclesiarum mater et caput, siège de l'évêque de Rome, le Pape François, à qui nous adressons nos pensées filiales les plus affectueuses. Je remercie le Cardinal vicaire De Donatis, archiprêtre de cette basilique, de nous accueillir ici ce soir. La Communauté est née dans cette ville de Rome et, dans sa brève histoire, elle porte les traits de sa charité et de son universalité. Enracinés dans cette Église et dans cette ville, en partant de ses périphéries, nous avons pu élargir nos horizons et notre engagement au monde entier. Je salue également Monsieur le Maire Gualtieri. La présence de tant de membres du corps diplomatique, que je remercie, représentant tant de pays où la Communauté vit et travaille, en est le témoignage. Cette ouverture universelle nous a mis en contact avec tant de situations de douleur et de pauvreté : aujourd'hui, je suis heureux de saluer parmi nous certains de nos frères et sœurs qui nous ont rejoints depuis l'Ukraine, et je les remercie pour leur résilience et le travail humanitaire inestimable qu'ils accomplissent depuis un an dans tant de villes ukrainiennes. Après un an de guerre, l'appel à la paix est encore plus fort !

Sur des horizons ouverts, au fil des années, nous avons rencontré ce grand continent qu'est l'Afrique avec ses richesses, ses espoirs et ses peines. L'Afrique est au cœur de la Communauté et son histoire est devenue la nôtre. Nous sommes convaincus qu'une vision eurafricaine doit s'établir de plus en plus entre les deux continents afin de parvenir à un meilleur avenir pour tous. Il y a trente ans, ici même à Rome, après plus de deux ans de négociations, la paix pour le Mozambique fut signée sous les auspices de notre Communauté. Parmi les médiateurs de cette paix, il y a eu, avec Andrea Riccardi, Don Matteo Zuppi, aujourd'hui cardinal, qui a présidé cette célébration et que je remercie pour ses paroles très profondes, tout en lui souhaitant, ainsi qu'à tous les évêques italiens et aux évêques présents, le meilleur.

Je voudrais saluer Laura Mattarella, la remercier de sa présence et adresser à travers elle un salut respectueux au Président de la République, que nous sentons si proche de nous et dont nous connaissons la participation à nos travaux. J'adresse un salut respectueux aux membres du gouvernement italien auxquels nous réitérons notre volonté de continuer à collaborer à d'importants programmes humanitaires, sociaux, éducatifs et de coopération internationale, parmi lesquels je voudrais mentionner l'engagement à garantir une vie digne aux nombreuses personnes âgées qui vivent seules ou dans la solitude dans notre pays, et le programme des couloirs humanitaires pour les réfugiés mis en œuvre avec la Fédération des Églises évangéliques et Caritas Italiana, avec les ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur : une bonne pratique italienne, bientôt européenne, espérons-le, qui soutient ce caractère italien d'humanité qui distingue notre société. Je salue tant de personnes qui sont venues en Italie avec les couloirs humanitaires : aujourd'hui elles sont parfaitement intégrées dans notre pays. Nous sommes proches de tant d'amis syriens, ici présents, qui souffrent des nouvelles qu'ils reçoivent en provenance de leur pays. Et nous leur exprimons, ainsi qu'aux Turcs, notre entière solidarité.

Un rabbin italien a exprimé sa vision de la Communauté par ce message : "Les Maîtres imaginent que le son du Shofar proclamant la parole de Dieu atteint tous les coins du monde : chaque homme retrouve à ce moment-là la perfection morale en même temps que la perfection physique : les sourds retrouvent l'ouïe, les aveugles la vue, toute maladie disparaît pour entendre les dix commandements entendus au Sinaï. Nous pouvons affirmer que la Communauté de Sant'Egidio représente pour le monde entier la fonction d'appel du Shofar, la proclamation de la Parole pour l'amélioration du monde, en étant conscients de la responsabilité collective du genre humain."

C'est cette responsabilité pour le bien que nous assumons à partir de cette célébration, pour le temps à venir. Vous ne savez pas à quel point le soutien de chacun d'entre vous est important ! Merci de nous accompagner par votre amitié, votre soutien et vos prières.