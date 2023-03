rendez-vous

Paris: veillée de prière en mémoire des témoins de la foi de XXe et XXIe siècles

lundi 3 avril à 20h en l'église Saint-Merry

La communauté de Sant’Egidio est heureuse de vous inviter à la veillée de prière en mémoire des témoins de la foi des XXe et XXIe siècles qui se déroulera Lundi 3 avril 2023 à 20h dans l’église Saint Merry (78 rue Saint-Martin Paris 4e).

Au cours de cette émouvante prière œcuménique au début de la Semaine Sainte seront rappelés les noms des nombreux chrétiens tués cette année à cause de leur foi.

Avec notamment le pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, le père Ihor Rantsya, vicaire général de l’Eparchie Saint-Volodymyr-le-Grand et Mgr Emmanuel Tois, vicaire général du diocèse de Paris qui présidera la prière et de nombreux représentants œcuméniques et religieux.