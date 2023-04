Veillée de prière en mémoire des martyrs des XXe et XXIe siècles à Santa-Maria in Trastevere

Cardinal You Heung-sik : "Les martyrs sont un témoignage d'espérance"

Un hommage aux martyrs chrétiens du monde entier a été rendu dans la basilique de Santa Maria in Trastevere, au cours de la veillée de prière œcuménique de la Semaine Sainte. La cérémonie, organisée par la Communauté de Sant'Egidio, a rassemblé de nombreux fidèles qui ont commémoré des centaines de noms et d'histoires de martyrs tués en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique et en Afrique. Au cours de la célébration, un cierge a été allumé pour chaque martyr et quatre croix ont été placées au pied de l'autel, représentant les quatre continents. Le cardinal Lazarus You Heung-sik, préfet du dicastère pour le Clergé, a présidé la cérémonie et a souligné que les deux derniers siècles ont vu plus de martyrs que la première ère chrétienne. Les martyrs contemporains, a poursuivi le cardinal, sont des hommes et des femmes humbles et contradictoires qui, malgré les difficultés, n'ont pas abandonné la lutte contre les puissances adverses grâce à leur foi, leur amour, leur compassion, leur travail pour la paix et la réconciliation et la prédication de l'Évangile.

Le cardinal a également évoqué l'Église coréenne et ses martyrs, dont le premier prêtre coréen Saint André Kim Taegon et le catéchiste Saint Paul Chong Hasang, qui ont souffert des persécutions au XIXème siècle, sans jamais perdre la foi. De nombreux évêques, prêtres, frères et sœurs laïcs ont également été canonisés par saint Jean-Paul II le 6 mai 1984 et 124 martyrs ont été béatifiés par le pape François en 2014. Le cardinal a souligné que l'arrivée de la Parole de Dieu en Corée a apporté l'égalité et la justice au sein du peuple coréen grâce au témoignage des martyrs, qui ont mis en pratique la Parole de Jésus jusqu'à l'extrême.