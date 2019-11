news

Venerdì 29 novembre alla Camera il convegno internazionale per "un mondo senza pena di morte"

XII Incontro internazionale dei Ministri della Giustizia “Prepariamo la strada: sconfiggiamo l’odio"

Ministri della Giustizia e rappresentanti di oltre 20 Paesi sia abolizionisti che mantenitori, provenienti da diversi continenti, discuteranno insieme su come giungere ad una progressiva liberazione del mondo dalla pena capitale.





Venerdì 29 novembre, a partire dalle 10,00, nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari, alla Camera, si svolgerà il dodicesimo Incontro internazionale dei Ministri della Giustizia dal titolo “Prepariamo la strada: sconfiggiamo l’odio. Per un mondo senza la pena di morte”, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio.



Alla conferenza parteciperanno ministri della Giustizia e rappresentanti di 22 Paesi che sono abolizionisti de iure o de facto (come Liberia, Marocco, Niger, Repubblica Centrafricana e Zambia) insieme a Paesi mantenitori (come Ciad, Indonesia, Somalia, Sud Sudan e Vietnam). Discuteranno su come giungere ad una progressiva abolizione della pena capitale e di come contrastare anche le esecuzioni extragiudiziali e i linciaggi, provocati spesso dalla diffusione di un linguaggio e di una cultura dell’odio, vero nemico da sconfiggere per umanizzare le società e liberarle dalla violenza.



Interverranno tra gli altri Adama Dieng, Consigliere Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite sulla Prevenzione dei Genocidi, Tsakhiagiin Elbegdorj, ex Presidente della Mongolia e rappresentante della Commissione Internazionale contro la pena di morte (ICADP), Ronald Lamola, Ministro della Giustizia del Sudafrica, e Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio. Il 28 novembre, i partecipanti al convegno saranno ricevuti alla Farnesina dal viceministro degli Esteri Emanuela Del Re.



Il convegno è sostenuto da un ampio movimento che opera alla base, nelle società di diversi Paesi e in tutti i continenti: sono oltre 2.000 le “Città per la Vita” che illumineranno i loro monumenti il 30 novembre, giorno in cui si ricorda la prima abolizione della Pena di Morte ad opera di uno Stato, il Granducato di Toscana, nel 1786. A Roma, per l’occasione - sabato 30 novembre, a partire dalle ore 18 - si svolgerà un evento pubblico davanti al Colosseo, in cui è prevista la scenografia digitale #DefeatingHatred attraverso la proiezione architetturale in Visual Mapping 3D sul Colosseo. (L'APPUNTAMENTO)



Il programma del convegno



L’ingresso in sala inizierà alle ore 9.00



Per potere partecipare al convegno è necessario confermare entro martedì 26 novembre 2019 la propria adesione a: 39 06.585661 - [email protected]



Il protocollo della Camera dei deputati, per l’ingresso in aula, richiede agli uomini di indossare la giacca.