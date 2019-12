news

Una rete di prossimità per raggiungere tutti: accordo di collaborazione tra INPS e Sant'Egidio

E' stato stipulato oggi, con la firma dei due presidenti, Marco Impagliazzo e Pasquale Tridico, un protocollo di intesa tra l'INPS e la Comunità di Sant'Egidio, volto a creare una sinergia tra le due realtà, con l'obiettivo di aiutare le persone più povere e in difficoltà a usufruire dei propri diritti.

Il presidente dell'INPS ha sottolineato l'esigenza di restituire pienamente all'Istituto la sua "missione sociale", avvalendosi della collaborazione di quelle realtà - come Sant'Egidio - che sono delle vere e proprie "sentinelle sul territorio" , capaci di intercettare le necessità di chi, per tanti motivi, non è in grado di accedere ai luoghi preposti ad assicurare l'esercizio dei propri diritti.

Sono le persone a cui Sant'Egidio si rivolge ogni giorno, ha sottolineato Marco Impagliazzo, per cui è necessario ricostruire reti di prossimità e creare punti di riferimento nella città. Uno di questi sarà presto realizzato, nella zona est di Roma, nell'ambito di questo progetto .