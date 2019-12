appuntamento

A Napoli, "I bambini vogliono la pace". Memoria di Gigi, bambino ucciso a Poggioreale nel 1983

Alle ore 16:30 nella Galleria Umberto I

Sabato 14 Dicembre, la Comunità di Sant'Egidio a Napoli fa memoria con un evento pubblico in Galleria Umberto I della morte di Gigi, bambino di Poggioreale vittima innocente di uno scontro armato tra polizia e spacciatori il 15 dicembre 1983.

L'evento, dalle 16:30 alle 18:30, prevede storie, testimonianze e giochi, per il futuro dei bambini a Napoli.

La morte di Gigi è un motivo per rafforzare l'amore per i più piccoli, colpiti dalla violenza cieca in maniera indiscriminata, soprattutto nei quartieri più poveri.