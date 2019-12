news

Il segretario generale dell'ONU Guterres: "Sant'Egidio lavora con credibilità per la pace"

Oggi l'incontro con una delegazione guidata da Marco Impagliazzo

Una delegazione della Comunità di Sant’Egidio, guidata dal presidente Marco Impagliazzo, ha incontrato oggi il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Al centro del colloquio, temi di comune interesse, come le migrazioni, i corridoi umanitari, la campagna per l’abolizione della pena di morte e il processo di riconciliazione nazionale nella Repubblica Centrafricana; particolare attenzione è stata dedicata al Sud Sudan, proprio mentre è in corso una missione di Sant’Egidio a Juba per favorire l'inclusione nel processo di pace dei movimenti di opposizione che non hanno firmato l’accordo di Addis Abeba .

Il segretario generale dell’ONU ha ringraziato Sant’Egidio per il suo lavoro, sottolineando la credibilità delle numerose iniziative in campo umanitario, per la pace e il dialogo interreligioso.

Al termine dell’incontro Guterres ha voluto salutare alcuni rifugiati arrivati in Italia con i corridoi umanitari, facendo loro gli auguri per la nuova vita e il percorso di integrazione