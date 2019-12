appuntamento

1° gennaio 2020, marcia "Pace in tutte le terre" in ascolto del messaggio del Papa

53° Giornata mondiale della Pace

“PACE IN TUTTE LE TERRE”

53° Giornata Mondiale della Pace



Marcia del 1° gennaio 2020

Insieme verso piazza San Pietro per ascoltare le parole di Papa Francesco

mercoledì 1° gennaio 2020, ore 10:30

da Piazza Giovanni XXIII (Castel Sant'Angelo)



La Comunità di Sant’Egidio organizza, nel primo giorno del nuovo anno, manifestazioni in tutti i continenti per sostenere il messaggio di Papa Francesco, nella 53° Giornata Mondiale della Pace.



A Roma si terrà il 1° gennaio 2020, a partire dalle 10.30, da Largo Giovanni XXIII (inizio di Via della Conciliazione) a Piazza S. Pietro per ascoltare le parole di Papa Francesco all'Angelus.





Il messaggio di Papa Francesco:

"La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica"