Bambini invisibili in Africa: BRAVO! consegna 30.000 certificati di nascita nel distretto di Balaka in Malawi

Nelle ultime settimane il Programma BRAVO! ha consegnato 30.000 certificati di nascita ai minori da 0 ai 15 anni nelle aree più remote del distretto di Balaka in Malawi. Finalmente tanti bambini vedranno garantiti i loro diritti e possederanno un documento ufficiale di nascita. Questo è solo l’inizio di una campagna di distribuzione di certificati di nascita, in accordo con il Ministero dell’Interno malawiano, che continuerà anche nelle prossime settimane in 875 villaggi, rispondendo così ai tanti bambini che ancora oggi non posseggono un documento ufficiale e che quindi risultano invisibili per lo Stato.



La campagna di registrazione ha implicato una prima fase di formazione dei 942 capivillaggio - che nel Paese hanno la funzione di pubblici ufficiali e possono effettuare le registrazioni - di sensibilizzazione nei villaggi interessati e di inserimento dei dati raccolti. Nel mese di dicembre si è aperta la seconda fase, quella che prevede la consegna dei certificati di nascita in accordo con le Autorità locali: il District registration officer, le Traditional Authorities e i capivillaggio.



Nonostante sia iniziato il periodo delle piogge, tante persone, soprattutto le mamme, sono venute a prendere il documento di nascita dei propri figli, a dimostrazione del fatto che molti comprendono l’importanza del documento di identità e non vogliono mancare questo appuntamento.

BRAVO! si spende molto per garantire ai bambini sia la registrazione, che il possesso del certificato, che ne è la prova e che permette di usufruire dei benefici che discendono dalla registrazione.



Infatti non è scontato che un bambino registrato abbia il suo certificato. Nel mondo, 166 milioni di bambini dagli 0 ai 5 anni non sono mai stati registrati alla nascita e altri 71 milioni, pur essendo registrati, non hanno il documento, e sono così esclusi dai diritti. Per questo consegnare i certificati è così importante ed è un aspetto fondamentale del lavoro di BRAVO!.

