Disabilità, lavoro e simpatia: la ricetta della Trattoria de Gli Amici

La Trattoria de Gli Amici è un ristorante che nasce su iniziativa della Comunità di Sant'Egidio dal 1991, con l'idea di inserire al lavoro le persone con disabilità. Una caratteristica della trattoria e delle persone con disabilità è la loro grande capacità di comunicazione, la simpatia con cui accolgono i clienti. Non è un semplice ristorante, non solo per le specialità che offre, ma per il clima che si respira. Qui lavorano persone con disabilità affiancate da professionisti e amici.



Per saperne di più visita il sito https://www.trattoriadegliamici.org/