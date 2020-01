news

Today - Il Malawi visto con gli occhi di chi cerca di cambiarlo

Il Malawi visto con gli occhi di chi cerca di cambiarlo. È l’argomento di Today, l’approfondimento sull’attualità internazionale condotto da Andrea Sarubbi, andato in onda su Tv2000. Protagonista del reportage è la Comunità di Sant’Egidio, che con i suoi progetti aiuta i malawiani a costruire un futuro migliore. In studio la responsabile del programma DREAM, Paola Germano, analizza le sfide aperte nel Paese africano, a partire dai centri di eccellenza per la cura dell’AIDS. Insieme ad altre azioni della Comunità come la registrazione anagrafica con il programma BRAVO!, l’asilo di Roberta e il centro nutrizionale John Paul II per i bambini; la presenza nelle carceri; l’aiuto alle vittime del ciclone Idai. Segni di speranza per uno dei Paesi più poveri al mondo.