news

Il ricordo di Modesta Valenti e delle persone senza dimora morte per la durezza della vita di strada

Domenica 2 febbraio la liturgia a Santa Maria in Trastevere (ore 12). Gli altri appuntamenti nella città

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

La Comunità di Sant'Egidio celebra il ricordo di Modesta Valenti e di tutti coloro che sono morti a causa della povertà e della vita di strada. La memoria di Modesta, anziana senza fissa dimora, che ha perso la vita il 31 gennaio 1983 in attesa che qualcuno decidesse di prestarle soccorso, ha segnato profondamente l'amicizia della Comunità con chi vive per strada. Da quel giorno ogni anno sostiamo nella preghiera in ricordo delle persone senza dimora perché nessuno sia dimenticato o escluso.

Basilica di Santa Maria in Trastevere

Domenica 2 febbraio 2020, ore 12:00

Liturgia in ricordo di Modesta Valenti



La pagina è in continuo aggiornamento con l'aggiunta degli appuntamenti segnalati alla redazione

Gli appuntamenti a Roma

Domenica 2 febbraio



Basilica di Santa Maria in Trastevere, ore 12:00



San Crispino da Viterbo, ore 11:30

Via Offanengo, 6 (Primaporta)





Domenica 9 febbraio



Gesù Divin Maestro al Trionfale, ore 11:30

Via Vittorio Montiglio, 18





Domenica 16 febbraio



Istituto San Michele, ore 11:00

Piazza A. Tosti, 4



Santa Maria del Carmine e San Giuseppe, ore 11:30

Via del Casaletto, 691



San Giuseppe Cafasso, ore 11:30

Via Manfroni (Torpignattara)



Chiesa del Preziosissimo Sangue, ore 11:00

Largo Pannonia





Domenica 23 febbraio



San Gaudenzio, ore 11:15

Via Tenuta di Torrenova, 114



Cappellina di San Francesco a Primavalle, ore 11:30

Via Michele Bonelli





Domenica 1° marzo



Cappellina di Santa Chiara, ore 10:30

Via D. Baffigo, 1 (Ostia)



Santa Maria Stella Maris, Chiesa della Comunità, ore 11:30

Lungomare Toscanelli,184 (Ostia)



San Vincenzo Pallotti, ore 10:30

via Matteo Tondi, 80 (Pietralata)



Sant’Emerenziana, ore 12:00

Piazza Santa Emerenziana



Santa Giovanna Antida, ore 12:00

Via Roberto Ferruzzi, 110





Domenica 22 marzo



Università Cattolica, ore 18:30

Largo Francesco Vito, 1