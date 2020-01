appuntamento

In ricordo di Modesta Valenti e delle persone senza dimora. Liturgia a Santa Maria in Trastevere il 2 febbraio

La Comunità di Sant'Egidio celebra il ricordo di Modesta Valenti e di tutti coloro che sono morti a causa della povertà e della vita di strada. La memoria di Modesta, anziana senza fissa dimora, che ha perso la vita il 31 gennaio 1983 in attesa che qualcuno decidesse di prestarle soccorso, ha segnato profondamente l'amicizia della Comunità con chi vive per strada. Da quel giorno ogni anno una liturgia è dedicata in particolare al ricordo delle persone senza dimora perché nessuno sia dimenticato o escluso.

Basilica di Santa Maria in Trastevere

Domenica 2 febbraio 2020, ore 12:00

Liturgia in ricordo di Modesta Valenti

Gli altri appuntamenti a Roma e in Italia saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito www.santegidio.org