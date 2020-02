news

Insieme in preghiera per i malati in Cina: in un tempo difficile per la comunità cinese, un segno di fraternità e di speranza

Nella periferia est di Roma, nella parrocchia di san Giuseppe Cafasso, su invito della Comunità di Sant'Egidio si è svolta ieri una preghiera per i malati che ha visto riuniti italiani e cinesi, per chiedere al Signore la guarigione per coloro che sono stati colpiti dal coronavirus in Cina e ovunque nel mondo.

Un segno di vicinanza e di fraternità, che va oltre i timori suscitati dal diffondersi del virus e che esprime il desiderio di essere vicini in amicizia a coloro che sono colpiti non solo dalla malattia, ma dallo stigma e dalla paura.