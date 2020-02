appuntamento

A Celebration of Human Fraternity Agenda. Convegno ad Abu Dhabi sul Documento sulla Fratellanza umana

Nel Forum del 4 febbraio 2020, international humanitarian leaders relazionano sulle iniziative alle quali stanno lavorando. Daniela Pompei della Comunità di Sant'Egidio illustrerà l'esperienza di accoglienza e integrazione dei corridoi umanitari.



Programma del Forum (in inglese)



Welcome/Opening (12:30pm)

Welcome message and a brief overview.



Presentations on Human Fraternity inspiring Initiatives (12:35 - 1:45)

International humanitarian leaders discuss initiatives they are currently working on:

Latifa bin Ziaten, Founder, Imad Association for Youth and Peace Muhammad Amjad Saqib, Social Entrepreneur, Akhuwat

Daniela Pompei, Director, Humanitarian Corridors

Susan Esserman, Founder, SAFE Center University of Maryland Yasmin Sherif, Director, Education Cannot Wait

Leymah Gbowee, Liberian Peace Activist, Nobel peace prize winner

Lunch Break (1:45pm-2:15)



Religious Leaders Discussion (2:15-3:00)

Monsignor Yoannis welcome guests and invite religious leaders of different faiths, to lead a discussion about their perspective on human fraternity document and supporting human fraternity within their communities



Closing

Remarks by Judge Mohammed Abdul Salam

Il programma del convegno (PDF)