Preghiera e solidarietà per i malati in Cina

Martedì 11 febbraio, nel giorno nel quale la Chiesa ha celebrato la Giornata Mondiale del Malato, la Comunità di Sant’Egidio ha tenuto a Milano una preghiera per i malati di Coronavirus in Cina e nel resto del mondo. Hanno partecipato padre Francesco Zhao, cappellano dalla comunità cattolica cinese di Milano, e alcuni rappresentanti della comunità cinese. In tanti hanno voluto esprimere solidarietà e vicinanza al popolo cinese, duramente colpito dall’epidemia.