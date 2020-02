news

Dónde comer, dormir y lavarse 2020: a Madrid la solidarietà in un pocket book per poveri e volontari

Download gratuito in lingua spagnola

È disponibile online la 10° edizione della guida “Dónde comer, dormir y lavarse en Madrid 2020”, con centinaia di indirizzi per aiutare le persone che sono in difficoltà e che vivono per strada, per quelli a rischio di esclusione, famiglie con problemi economici, immigrati, rifugiati e per tutti coloro che cercano dei luoghi dove chiedere aiuto e accoglienza nella città di Madrid.



In più, ci sono anche molti strumenti per chi lavora nel sociale, per volontari, associazioni, comunità e parrocchie che ogni giorno sono vicine alle persone in difficoltà. La Guida vuole essere, in definitiva, un mezzo per ampliare le reti di solidarietà e di vicinanza.

La Comunità di Sant'Egidio di Madrid pubblica la Guida Dove già da 10 anni e il suo contenuto è sempre in costante aggiornamento, grazie anche alla collaborazioni con enti e istituzioni pubbliche.

Consulta la GUIDA DOVE 2020

SCARICA LA GUIDA DOVE 2020 IN PDF