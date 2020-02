appuntamento

Presentazione del libro di Francesco Castelli "Il Dio inerme" sulla storia di Andrea Santoro

Vicariato di Roma - Sala Cardinale Poletti Piazza San Giovanni in Laterano, 6. Roma 22 febbraio 2020, ore 09:30

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Presentazione del libro di Francesco Castelli "Il Dio inerme" sulla storia di Andrea Santoro

Vicariato di Roma - Sala Cardinale Poletti Piazza San Giovanni in Laterano, 6

Roma 22 febbraio 2020 alle ore 09:30



Intervengono:



Sua Ecc.za Mons. Augusto Paolo Lojudice

Arcivescovo di Siena



Prof. Andrea Riccardi

Storico, accademico, fondatore della Comunità di Sant’Egidio



Mons. Enrico Feroci

Rettore del Seminario della Madonna del Divino Amore



Coordina:



Dott.ssa Benedetta Rinaldi

Giornalista



Sarà presente l’autore.



Alle ore 11:00, presso la Chiesa del Seminario Maggiore, si terrà la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.Em. Card. Angelo De Donatis.



Possibilità di parcheggio nel cortile dell’Università Lateranense e del Seminario Romano Maggiore in piazza San Giovanni in Laterano, 4.



Appuntamento e aggiornamenti sul sito di Edizioni San Paolo