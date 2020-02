appuntamento

Accoglienza, sfide, pratiche e proposte #ioaccolgo

Via di San Gallicano 25, ore 10-17

ACCOGLIERE: SFIDE, PRATICHE E PROPOSTE



Sabato 29, dalle 10 alle 17, l'appuntamento è presso la Comunità di Sant'Egidio in via Gallicano 25, sempre a Roma. Sarà il momento per fare il punto della situazione sulla campagna #ioaccolgo e delineare le prossime mosse confrontandosi direttamente con i territori che hanno aderito alla campagna.



Per questo, dopo i saluti iniziali di un rappresentante della Comunità di Sant'Egidio, ci saranno presentati il passato, il presente e futuro della campagna #IOACCOLGO.

IL PROGRAMMA