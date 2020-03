news

Come si può combattere la solitudine degli anziani? Con il co-housing, una casa per convivere. Un servizio di Geo su Rai3

Anziani che vivono insieme: il co-housing di Sant'Egidio

Numerose convivenze sono state realizzate in tutto il mondo tra anziani per l'incoraggiamento e con il sostegno della Comunità. Gli anziani unendo le proprie risorse, talora più che modeste, sono riusciti ad evitare un ricovero in istituto, a garantirsi la necessaria assistenza, continuando a vivere come desiderano. Le convivenze rappresentano un'alternativa innovativa all'istituzionalizzazione e favoriscono valorizzandole, le risorse informali del territorio (vicini, familiari, etc.). Leggi di più

