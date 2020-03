news

La creatività dell'amicizia, per non lasciare soli gli anziani nel tempo del coronavirus. Ce la mostrano in un video i Giovani per la Pace di Padova

La protezione delle persone più fragili non consente in questo periodo di possano visitare gli anziani nelle case di riposo. Come fare allora per non farli sentire soli? I Giovani per la Pace di Padova non si sono persi d'animo. In questo video, li vediamo all'opera. Con la creatività dell'amicizia sono una proposta per tutti.