news

Il programma "Viva gli anziani!" nell'emergenza coronavirus: spesa a domicilio e monitoraggio telefonico

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

La Comunità di Sant'Egidio sta aiutando le persone più vulnerabili durante l'emergenza coronavirus. A Roma i volontari del programma "Viva gli anziani!" offrono supporto a 3.000 anziani con telefonate e consegna gratuita della spesa.

Nei contatti telefonici i volontari raggiungono in particolare le persone più sole e vulnerabili, chiedendo loro di cosa hanno bisogno e fornendo informazioni utili a prevenire il contagio.

Per aiutare, è possibile donare online per contribuire all'acquisto di generi utili, come alimentari, gel igienizzanti e fazzoletti di carta.



È attiva anche una raccolta fondi su Facebook.

Per ulteriori informazioni, contattaci.

Un servizio di AJ (in inglese)