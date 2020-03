news

La testimonianza di due giovani siriani in Italia grazie ai corridoi umanitari

A quasi nove anni dall’inizio della guerra in Siria, le testimonianze di chi può tornare a sognare un futuro dignitoso. Due giovani siriani raccontano la loro fuga e l’approdo in Italia, tre anni fa, grazie ai corridoi umanitari e all’aiuto messo in campo dalla Comunità di Sant’Egidio. Leggi l'articolo su Vatican News >>