Coronavirus, la mensa di Sant'Egidio, dove trova aiuto chi non ha casa

Un servizio di RaiNews su come la solidarietà risponde all'emergenza

In questi giorni chi si occupa delle persone senza dimora e di chi vive in situazione di difficoltà economica deve rafforzare la propria presenza, osservando le misure per prevenire il contagio di coronavirus. In Italia, secondo una stima Istat, le persone senza dimora sono oltre 50.000, di cui circa 8.000 a Roma

Rainews ha visitato la mensa della Comunità di Sant’Egidio a Roma, rimasta operativa per rispondere al bisogno di chi vive in strada e per questo già in precarie condizioni di salute. La solidarietà aiuta a proteggere la vita di tutti.

Come aiutare

È attiva una raccolta fondi per comprare generi utili, come alimentari, gel igienizzanti e fazzoletti di carta

Si può donare online



Oppure donare su Facebook (aiutaci a raggiungere la meta)



