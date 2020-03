news

PREGHIERA ONLINE DA SANT'EGIDIO - 18 marzo, Preghiera con la Chiesa

Sal 118,17-18 Lc. 18, 15-17. "Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me"

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Preghiera per la Chiesa. Online da Sant'Egidio - 18 marzo 2020 Sal 118,17-18 Lc. 18, 15-17

Preghiera per la Chiesa - PDF

"Per Gesù i bambini sono i primi, e non gli ultimi, nel suo cuore. Sono destinatari privilegiati del suo amore. Anche noi, in questo tempo, ci riscopriamo bambini" don Marco Gnavi.