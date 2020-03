news

Telefono solidale e telemedicina per persone fragili con patologie diverse dal coronavirus. Sant'Egidio attiva il numero 06.8992299

Tutti i giorni ore 9 - 13 e 15 - 19. Anche la domenica

La Comunità di Sant’Egidio ha attivato una nuova linea telefonica per le persone più fragili, nella città di Roma: 06 8992299.

Oltre a dare informazioni e fornire aiuto di tipo sociale sui servizi disponibili (come ad esempio la consegna a domicilio), viene offerta anche la possibilità di un teleconsulto multispecialistico per tutti coloro che, a causa dell’emergenza Covid_19, faticano a rivolgersi ai normali canali del sistema sanitario.

Il servizio è rivolto in particolare ad anziani, malati, persone sole, che hanno necessità di aiuto per problemi sociali o patologie diverse dal coronavirus, che in questo periodo incontrano serie difficoltà ad essere ascoltate e aiutate.



N. di telefono unico: 06 8992299

Tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 anche la domenica

Il telefono si avvale dell’esperienza del programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio (attivo in 11 Paesi africani) e dei servizi della Global Health Telemedicine che da anni offrono consulenza a centri sanitari in diversi luoghi del mondo.