Creatività, coraggio e solidarietà rendono la tecnologia più "gentile" con gli anziani

Dalla promulgazione delle norme di "Distanziamento Sociale" o Distanziamento Fisico, la Comunità di Sant'Egidio di Yogyakarta ha cercato di rispondere a questa condizione massimizzando le innovazioni tecnologiche dell'informazione e della comunicazione che sono diventate tanto più necessarie durante la pandemia globale. All'inizio del 2020, gli utenti di uno dei fornitori di servizi di videoconferenza sono aumentati del 67%.

L'iniziativa sull'utilizzo della tecnologia è volta a sostenere gli anziani che rientrano nella categoria del gruppo che ha più bisogno di cure e attenzioni extra per sopravvivere. Secondo BPS (Central Statistics Agency), Yogyakarta ha la percentuale più alta di anziani in Indonesia con il 14,5% (con un'aspettativa di vita di 75,5 anni). Il numero di anziani nella sola Indonesia è di 25,7 milioni, pari a circa il 9,6% della popolazione.

Durante la pandemia, la presenza regolare della Comunità di Sant'Egidio nelle case degli anziani sia in presenza che virtualmente, è stata organizzata in piccoli gruppi e in collaborazione con gli anziani stessi. Un modo per farlo è richiedere il permesso di incontro, nonché richiedere informazioni sulle ultime condizioni agli anziani come misure che vengono eseguite per prevenire la diffusione del Covid-19.

Sant'Egidio Yogyakarta segue da molto tempo due Case per anziani. Prima della pandemia, c'erano visite regolari ogni settimana. Tuttavia, durante la pandemia le attività degli anziani sono sempre più limitate, e le vsite si sono ridotte o sono state interdette, aumentando il loro isolamento. Una situazione che non è una novità,ma la pandemia sta peggiorando la situazione.

Quando tutte le porte sono chiuse dall'interno o dall'esterno, allora coraggio, solidarietà, creatività e tecnologia devono essere presenti come le giuste chiavi di apertura. Pertanto, questa tecnologia deve essere riconfigurata in modo che sia inclusiva e "animi" la solidarietà. Non possiamo lasciare che gli anziani vivano da soli di fronte a questa tempesta di difficoltà globali. Ogni giovane ha la responsabilità di portare gli anziani con sé fuori da questo disastro, in una nuova normalità e nel futuro.