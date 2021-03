appuntamento

Io sono stato legno sanza vela e sanza governo. Dante a Sant'Egidio

In diretta streaming sui canali social della Soprintendenza Archivistica e Bibliotecaria della Lombardia, ore 17

In occasione del Dantedì verrà presentato il volume Io sono stato legno sanza vela e sanza governo. Dante a Sant’Egidio (Ed, Stampa 2009) a cura di Giuliana Nuvoli. Il volume contiene tre lezioni della curatrice, L’esilio in Dante, La pace in Dante, La povertà in Dante e racconti e poesie degli studenti della Scuola di Lingua e Cultura Italiana della Comunità di Sant’Egidio ispirati a questi tre temi.



La presentazione (ore 17) prevede un dialogo fra Annalisa Rossi, Soprintendente agli Archivi e alle Biblioteche di Lombardia, Puglia e Basilicata e Giuliana Nuvoli, Presidente dell’Associazione Dante e le arti e la partecipazione di Marzia Pontone, Lanfranco Li Cauli ed Elena Galimberti.

Alle ore 11, 12, 13 andranno in onda i video contenenti le tre lezioni.



Alle ore 14 e 15.30 gli spettacoli Francesca, amore mio e La bellezza ch’io vidi di Giuliana Nuvoli



