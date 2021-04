news

"Ma tutto può cambiare. Dipende da ciascuno di noi". Il 2 aprile 2005 moriva Giovanni Paolo II. Il ricordo del papa Santo

Sono trascorsi 16 anni, ma è sempre vivo il ricordo dei fedeli, nonché il sentimento di gratitudine della Comunità di Sant'Egidio per il Santo papa Giovanni Paolo II, che ne ha accompagnato il cammino per quasi tre decenni.



Testimone della dolorosa storia europea del secolo scorso, Giovanni Paolo II si è mosso sullo scenario globale e ha saputo intuire il sempre più significativo ruolo che le religioni avrebbero svolto nel futuro.



Nel 2003, ormai anziano e malato, Giovanni Paolo II dice al corpo diplomatico radunato in Vaticano: "Ma tutto può cambiare. Dipende da ciascuno di noi. Ognuno può sviluppare in sé stesso il proprio potenziale di fede. È dunque possibile cambiare il corso degli eventi". Questa è stata sempre la sua fiducia.

Conversazione con Andrea Riccardi nel centenario dalla nascita di San Giovanni Paolo II (18 maggio 2020)





A. Riccardi

La santità di Papa Wojtyła

ed. San Paolo, 2014





A. Riccardi

ed. San Paolo, 2011

A. Riccardi

ed. Mondadori 2003

