news

Oggi la consegna dei diplomi per caregiver del corso promosso dall'Asl Roma 1 e Sant'Egidio

Servizi alla persona qualificati grazie a un corso di formazione promosso dall’ospedale Santo Spirito e dalla Comunità

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Oggi, 15 aprile, alle 16,30 presso la Sala Benedetto XIII a via di San Gallicano 25a, verranno consegnati 55 diplomi del Corso per Caregiver, promosso dalla ASL Roma 1 e dalla Comunità di Sant’Egidio. I diplomati di quest’anno, italiani e stranieri provenienti da 21 nazionalità - in maggioranza donne -, hanno partecipato a un percorso di formazione teorico e di tirocinio pratico che, nonostante la pandemia in corso, si è svolto in modalità online e in presenza, presso l’ospedale Santo Spirito e la Scuola di Lingua e Cultura Italiana di Sant’Egidio. I corsisti hanno così acquisito le capacità necessarie per assistere bambini, persone con disabilità, anziani non o parzialmente autosufficienti.

I diplomi saranno consegnati da Daniela Pompei, responsabile della Comunità di Sant’Egidio per i servizi agli immigrati, rifugiati e Rom, e da Alessandro Serenelli, cordinatore del corso per la ASL RM 1, alla presenza di Angelo Tanese, direttore generale della ASL Roma 1, e da Antonio Mazzarotto, dirigente della Direzione Regionale per l'inclusione sociale della Regione Lazio. Alla cerimonia di consegna saranno presenti i docenti del corso: medici, infermieri, fisioterapisti e assistenti sociali, ossia professionisti della sanità e dei servizi sociali della ASL Roma 1 e della Comunità di Sant’Egidio che hanno fornito il loro contributo in forma assolutamente gratuita.

Il Corso per Caregiver ha già formato 500 professionisti nella cura della persona, provenienti da ben 54 Paesi, mentre sono già aperte le iscrizioni al nuovo corso.