Più solidarietà nel tempo della pandemia: Marco Impagliazzo, ospite di Uno Mattina parla di Cibo per tutti

In questo periodo di pandemia in Italia c'è grande solidarietà, tante persone offrono aiuto, chi comprando prodotti alimentari, chi partecipando alle iniziative di aiuto ai più fragili. Sant'Egidio in tanti supermercati delle città italiane ha chiesto un aiuto concreto a tutti per aiutare chi è più povero attraverso la spesa solidale, perché oggi nel nostro Paese uno dei problemi più gravi è che ci sono persone che non riescono a mangiare regolarmente, c'è un problema di cibo per tutti!

TUTTI I MODI PER AIUATRE