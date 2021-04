appuntamento

Preghiera in memoria dei migranti vittime del naufragio al largo della Libia

Alle ore 19:00 nella chiesa di Sant'Anna al Porto, via di Santa Teresa 1

Lunedì 26 aprile, la Comunità di Sant'Egidio prega in Italia e in tutta Europa in memoria dei migranti vittime del naufragio nel Mediterraneo. A Salerno alle ore 19:00 nella chiesa di Sant'Anna al Porto, via di Santa Teresa 1.