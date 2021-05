news

Il premio Carli per la solidarietà ad Andrea Riccardi, «esempio straordinario di impegno civile»

Ieri, 7 maggio, si è tenuta a Roma la cerimonia di consegna del Premio Guido Carli «Un segnale di speranza».

Il premio, alla sua XII edizione, è attribuito a economisti, imprenditori, ma anche personalità che in questo momento storico si siano distinte per il loro impegno sociale e le loro competenze.

Ad Andrea Riccardi è stato consegnato il premio per la solidarietà internazionale, per la sua opera come «fondatore della Comunità di Sant'Egidio ed esempio straordinario di impegno civile».