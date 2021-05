news

Il ministro federale degli esteri tedesco Heiko Maas in visita alla Comunità di Sant’Egidio

Il ministro federale degli esteri tedesco, Heiko Maas, si è recato oggi in visita alla Comunità di Sant’Egidio. All’inizio dell’incontro il ministro ha voluto ringraziare Sant’Egidio, a nome del governo tedesco, per il suo lavoro per la pace e le tante sinergie con il suo ministero. Tra Sant’Egidio e il Ministero degli Esteri tedesco esiste infatti da anni un accordo di cooperazione e una stretta collaborazione.

Particolare attenzione è stata dedicata all’Africa, con particolare attenzione alla regione del Sahel, alla Libia, soffermandosi sui processi di pace promossi da Sant’Egidio nella Repubblica centrafricana e nel Sud Sudan. Si è parlato anche di dialogo interreligioso ed interculturale e delle prossime tappe del cammino nello “spirito di Assisi” portato avanti anno dopo anno dalla Comunità di Sant’Egidio.

Al ministro è stato inoltre illustrato il programma dei “corridoi umanitari” che ha permesso a migliaia di persone vulnerabili in fuga dalla guerra e dalla violenza di giungere in modo legale e sicuro in Italia, in Francia e in Belgio auspicando che diventi sempre più una via europea.