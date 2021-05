news

Fotogallery: il viaggio e l'arrivo dei corridoi umanitari da Lesbo

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Sono arrivati in Italia da Lesbo, quaranta profughi di nove nazionalità (tra cui l’Afghanistan e alcuni paesi africani). Tra loro 13 bambini. Alcune foto, scattate prima della partenza dalla Grecia e all'arrivo a Fiumincino, ci mostrano la loro gioia (che è anche la nostra, per saperli in salvo, all'inizio di una nuova vita). Per saperne di più vai alla news

Clicca sulle foto per vederle a tutto schermo e con le didascalie