news

Preghiera per la pace. Meditazione di Andrea Riccardi sul libro del profeta Michea (Mic 4,1-7). PODCAST

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Nella Basilica di Santa Maria in Trastevere la Comunità ogni terzo lunedì del mese prega per la pace in tutti i paesi colpiti da guerra, violenza e terrorismo. Nella meditazione di Andrea Riccardi (ascolta il podcast qui sotto) si riflette sulle parole del profeta Michea:



"Egli sarà giudice fra molti popoli

e arbitro fra genti potenti,

fino alle più lontane.

Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri,

delle loro lance faranno falci;

una nazione non alzerà più la spada

contro un'altra nazione,

non impareranno più l'arte della guerra".

(Mic 4,3)



Meditazione di Andrea Riccardi sul libro di Michea (Mic 4,1-7)

Ascolta il podcast audio

Segui il podcast su

Spotify

Google Podcasts

Apple Podcasts

Video della preghiera