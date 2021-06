news

Meditazione di Andrea Riccardi sul Vangelo di Matteo (Mt 19,16-26). PODCAST

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

"Chi si potrà salvare?" questa è la domanda dei discepoli a Gesù, che aveva lasciato andare via triste un giovane ricco. Un giovane, che non era soltanto pieno di denaro, ma anche presuntuoso, tanto da affermare che aveva sempre osservato i comandamenti. Al giovane, Gesù dice che non basta fare qualcosa di buono per ereditare il Regno di Dio, ma propone l'ascolto della Parola di Dio, in particolare del comandamento "Amerai il prossimo tuo come te stesso". E ancora Gesù propone un gesto che non è soltanto liberarsi del proprio denaro, ma è un cambiamento profondo della coscienza di sé, che deve diventare non quella di un uomo di prestigio, di uno che ha sempre osservato i comandamenti, ma la coscienza di un peccatore, di chi ha un debito verso i poveri.

Meditazione di Andrea Riccardi sul Vangelo di Matteo (Mt 19,16-26)

Ascolta il podcast

Segui il podcast su

Spotify

Google Podcasts

Apple Podcasts

Video della preghiera