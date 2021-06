news

Il martirio di Barnaba. Meditazione di don Angelo Romano sugli Atti degli Apostoli (At 11,19-26)

Il libro degli Atti cita molti discepoli del Signore che contribuirono alla diffusione del Vangelo nei primissimi anni di vita della Chiesa. È una geografia preziosa che ci restituisce la ricchezza umana di quella comunità nascente. Oggi ricordiamo il martirio di Barnaba, figura di primissimo piano, spesso citata nel libro degli Atti. Levita, di orgine cipriota, vende le sue proprietà e ne depone il ricavato ai piedi di Pietro, ma soprattutto riveste un ruolo molto importante nella diffusione del Vangelo tra i non ebrei. Mandato dalla Chiesa di Gerusalemmme ad Antiochia, davanti alla diffusione del Vangelo tra i Greci in quella città, non esitò a riconoscerla come grazia di Dio e dono dato dallo Sipirito Santo.

Meditazione di don Angelo Romano sugli Atti degli Apostoli (At 11,19-26)

